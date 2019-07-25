Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци

Попробовать свои силы в битве красных и черных фигур, получить первые навыки настольной игры предлагают поклонникам древнейших состязаний в рамках 32-го чемпионата Европы по китайским шахматам в белорусской столице. Он стартует в Минске 26 июля, информирует БЕЛТА со ссылкой на Китайский культурный центр.

В трехдневных состязаниях одной из интеллектуальных игр на планете, уточняет агентство, примут участие сорок игроков из семи стран. Кстати, впервые европейский турнир посетит и представительная делегация из Поднебесной, которую возглавит президент национальной ассоциации сянци Чжу Гопин. В ее составе будет и экс-чемпион мира, международный гроссмейстер Жао Горон.

Считается, что в основном сянци распространены в странах Азии - Китае, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре. Однако федерации китайских шахмат есть в Европе и Америке. Белорусские игроки в этом виде спорта пока откровенные новички. Они заявили о себе в чемпионатах европейского континента только два года назад, когда он проходил в Мюнхене и собрал почти 30 игроков из семи стран.

В прошлом году, напоминает агентство, главный турнир континента принимал итальянский Милан. Там выступило уже 40 игроков из восьми стран. Организаторы белорусского состязания полагают, что он будет "по-настоящему рекордным и в полном смысле международным событием". Во-первых, количество игроков европейского происхождения впервые составит рекордные 75 процентов. Рекордным турнир станет и по числу молодых участников: всего их будет 12 в группе до 18 лет.

Одновременно с основным турниром планируется провести интеллектуальные шоу по популяризации китайских шахмат среди жителей белорусской столицы под патронатом Китайской ассоциации сянци.