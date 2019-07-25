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25.07.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме поймали контрабандиста с бриллиантами на 2,5 млн рублей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Полиция в Костроме задержала местного жителя, который незаконно ввез в Россию из-за рубежа партию контрабандных бриллиантов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

В поле зрения правоохранителей костромич попал после очередного возвращения из-за границы. Тридцатилетний мужчина, часто летавший на отдых за рубеж, через своего знакомого начал предлагать местным ювелирам приобрести у него драгоценные камни по цене, в несколько раз превышающей их первоначальную стоимость.

Расчет злоумышленников был прост: Костромская область по праву считается "ювелирной столицей России": здесь перерабатывается до 50 процентов всего отечественного золота и серебра. Многие ювелирные изделия содержат вставки из драгоценных и полудрагоценных камней. Однако разбогатеть на контрабанде бриллиантов подпольным предпринимателям не удалось.
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- В роли покупателей выступили оперативники регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В результате спецоперации злоумышленник был задержан с поличным в одном из городских кафе в момент совершения сделки, - рассказали в УМВД.

В отношении перевозчика драгоценностей возбудили дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", а в отношении сбытчика бриллиантов - по части 1 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга".

Перевозчика по решению суда заключили под стражу. Как выяснилось в ходе следствия, в этом году контрабандист дважды выезжал за рубеж, и каждый раз возвращался с ценным грузом, который не декларировал в соответствии с действующим законодательством.

Через границу контрабандист сумел незаконно ввезти в Россию четыре контрабандных бриллианта массой 5,87 карата и общей стоимостью более 2,5 миллиона рублей.

Если вину перевозчика докажут, ему грозит до семи лет заключения, а его подельнику - до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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