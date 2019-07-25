В Уфе кассира банка взяли под стражу за хищение 6,5 млн рублей

Калининский районный суд Уфы избрал меру пресечения 39-летней сотруднице банка, обвиняемой в хищении 6,5 миллиона рублей. Следующие два месяца кассир проведет под стражей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщине предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Напомним, что недостачу крупной суммы обнаружили в банке после ревизии. Заподозрили в преступлении кассира. Предварительно установили, что она выносила деньги из банка частями в течение месяца, а буквально за день до ревизии похитила один миллион рублей.

Расследование дела продолжается.

Кстати, эта история многим пользователям Сети напомнила историю с кассиром Луизой Хайруллиной из города Салават, которую обвиняют в похищении из банка свыше 20 миллионов рублей.