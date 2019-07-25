В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения рекламной конструкции на 10-летнюю девочку в городе Омске. Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.

У ребенка диагностированы перелом лодыжки и сотрясение головного мозга, она находится в больнице. По предварительным данным, резкий порыв ветра сломал одну из деревянных опор рекламной конструкции в виде арки, установленной в парке, и она упала на проходившую мимо девочку.

- По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 238 УК РФ - "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщила представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Это уже второе ЧП, произошедшее сегодня в Омске из-за разгула стихии. Днем во время ливня в парке культуры и отдыха сломался аттракцион "Колесо обозрения". Посетители с детьми застряли в кабинках на высоте около 30 метров.