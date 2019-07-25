Стало известно, сколько жителей ДНР уже получили гражданство РФ

Более 5,5 тысячи жителей Донецкой народной республики уже получили гражданство Российской Федерации. При этом всего планируют это сделать около 22 тысяч человек.

"На данный момент принято 21 979 заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе", - приводит РИА Новости заявление представителя миграционной службе МВД ДНР.

Он уточнил, что российские паспорта уже получили свыше 5,5 тысячи человек.

Напомним, упрощенный порядок получении гражданства РФ жителями ЛНР и ДНР был установлен указом президента Владимира Путина 24 апреля. Документы с начала мая стали принимать Центры выдачи российских паспортов. При этом с прошлой недели такое же право получили и остальные жители Донецкой и Луганской областей.