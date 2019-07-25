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25.07.2019 23:50
Рубрика: Власть

Стало известно, сколько жителей ДНР уже получили гражданство РФ

Более 5,5 тысячи жителей Донецкой народной республики уже получили гражданство Российской Федерации. При этом всего планируют это сделать около 22 тысяч человек.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

"На данный момент принято 21 979 заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе", - приводит РИА Новости заявление представителя миграционной службе МВД ДНР.

Он уточнил, что российские паспорта уже получили свыше 5,5 тысячи человек.

Напомним, упрощенный порядок получении гражданства РФ жителями ЛНР и ДНР был установлен указом президента Владимира Путина 24 апреля. Документы с начала мая стали принимать Центры выдачи российских паспортов. При этом с прошлой недели такое же право получили и остальные жители Донецкой и Луганской областей.

Власть Право Личные документы В мире экс-СССР Украина Выдача российских паспортов
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