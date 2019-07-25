Трамп положительно оценил слушания Мюллера в конгрессе

В американском конгрессе состоялись слушания, на которых выступил бывший специальный прокурор страны Роберт Мюллер, который два года проводил расследование так называемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Хозяин Белого дома Дональд Трамп по итогам слушаний заявил, что лично он только выиграл от выступления экс-спецпрокурора. "Это был очень важный день для Республиканской партии", - отметил американский лидер.

Мюллер также заявил том, что Россия якобы готовиться вновь вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в Соединенных Штатах в 2020 году. "Они делают это, пока мы сидим здесь", - заявил он.

Между тем экс-спецпрокурор повторил, что не нашел доказательств "сговора" между Трампом и Россией, но добавил, что это не означает, что глава государства оправдан. На что сам Трамп ответил, что "нельзя оправдать этот нелепый обман, охоту на ведьм".

По словам Мюллера, вмешательство извне было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях - его соперницы Хиллари Клинтон.

Как сообщает CNN, Мюллер всего более 200 раз отказался отвечать на те или иные вопросы законодателей, а в других случаях ответил односложно.

Напомним, Роберт Мюллер в апреле завершил расследование, обвинив Россию во вмешательстве в предвыборный процесс в США в 2016 году. Об абсурдности такого рода обвинений, которые активно продвигали представители демпартии, неоднократно говорили в Москве, и в республиканской партии. Дональд Трамп оценивал происходящую шумиху вокруг этого надуманного дела, как "охоту на ведьм".