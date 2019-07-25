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25.07.2019 18:30
Рубрика: Общество

Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек

Текст: Денис Передельский

Антропологи обнаружили на территории Китая два кусочка костей животных, на которых неизвестный художник, не относящийся к виду Homo sapiens, более 100 тысяч лет назад вырезал абстрактные рисунки. Об открытии рассказывает National Geographic. При раскопках в провинции Хэнань на востоке Китая ученые обнаружили тысячи фрагментов костей животных. На некоторых видны следы порезов, то есть звери были убиты на охоте.

Фото: Francesco D’Errico & Luc Doyon / Antiquity Фото: Francesco D’Errico & Luc Doyon / Antiquity
Фото: Francesco D’Errico & Luc Doyon / Antiquity

В 2016 году при анализе исследователи обратили внимание на два фрагмента ребра животного, каждый размером с большой палец взрослого человека. На них были обнаружены следы гравировки. Возникла интрига, ведь датирование показало, что возраст этих костей составляет порядка 115 тысяч лет.

Анализ подтвердил показал, что рисунки были вырезаны каменным инструментом. Древний художник выбрал лучшие кости, которые затвердели, пролежав долгое время под солнцем.

Так, на одной из костей мастер вырезал семь почти идеально параллельных линий и окрасил свое творение при помощи охры. Этот фрагмент кости вызвал жаркую дискуссию среди палеоантропологов. Ведь если датировка будет подтверждена, то этот артефакт обойдет предыдущего подобного рекордсмена по возрасту сразу на 60 тысяч лет.

Ветвь генеалогического древа, к которому принадлежит художник, остается тайной, окутанной временем. А само открытие бросает вызов теории о том, что наш вид был единственным типом гоминид, способным к абстрактному мышлению. Подобные творения находили и у неандертальцев, но они так далеко в Азию не заходили.

Фото: University of North Carolina at Charlotte
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Кроме того, рядом с этими удивительными костями были обнаружены каменные инструменты и ископаемые черепа неизвестного вида. Поэтому ученые склоняются к мнению, что резьба не была делом рук представителя Homo sapiens, то есть нашего вида. Впрочем, есть мнение, что это мог быть и денисовец - таинственный родственник неандертальцев.

Направление резьбы говорит о том, что мастер был правшой. Тусклые участки кости он предварительно обработал, сделав несколько проходов каменным наконечником. И только затем начал "рисовать".

"Наличие прямых линий на поверхности кости - обычно не такое уж и большое открытие, - говорит археолог Лесли Ван Гелдер из Университета Уолдена в Миннеаполисе. - Но в данном случае интересны не сами линии, а продуманность в их создании. Эти отметины были не просто результатом случайных ударов инструмента по поверхности старой кости, они были созданы вдумчиво".

Полностью исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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