В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения

Украинские военные подвозят боеприпасы к так называемой линии соприкосновения в Донбассе. Это перевооружение может быть использовано для эскалации и без того напряженной ситуации на востоке Украины. Об этом заявили в Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Речь идет 10 тысячах боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.

В ведомстве отметили, что допускают использование противником действующего перемирия для подготовки к эскалации конфликта. "Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта", - констатировали в ДНР.

Отметим, что перемирие было объявлено в Донбассе 21 июля. Однако в первые же сутки условия режима прекращения огня были нарушены.

В Народной милиции ДНР призвали международные организации "обратить внимание на действия украинской стороны и их возможные последствия и немедленно вмешаться с целью предотвратить очередной виток кровопролития в Донбассе".