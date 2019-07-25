В Госдуме назвали пиратством задержание Украиной российского танкера

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера, который якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

- Задержание российского танкера в порту Измаил - удар наотмашь, - заявил Леонид Слуцкий. - На свою собственную провокацию в конце ноября прошлого года в Керченском проливе Украина теперь отвечает актом государственного пиратства.

Тем самым Киев, по его оценке, дает понять, что Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива.

Он напомнил, что именно украинские суда на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ.

- Полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства. И антироссийский маховик, раскрученный при Петре Порошенко, вращается в ту же сторону и с не меньшей скоростью, - отметил Слуцкий.

В ответ российские парламентарии на всех межпарламентских площадках будут заявлять о противозаконности и недопустимости произошедшего, подчеркнул глава комитета.

- И если кого-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной, - добавил он.

При этом в ГД будут работать с теми, кто готов к конструктивному диалогу с Москвой.