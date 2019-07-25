ГД: Украина захватом танкера хочет надавить на следствие по своим морякам

Украина своим недавним захватом российского танкера Neyma в порту Измаила пытается повлиять на следствие по делу украинских моряков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее пиратством произошедшее назвал также член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, а глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев определил этот акт как провокацию.

Российский танкер Neyma был захвачен в порту Измаила в четверг. По версии службы безопасности Украины, корабль якобы причастен к блокированию украинских военных кораблей при инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский МИД уже пригрозил, что в случае захвата россиян в заложники, "последствия не заставят себя долго ждать".