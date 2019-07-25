В Турции рассказали о состоянии раненого белорусского дипломата

Советник посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев перенес операцию после того, как получил четыре ранения. Дипломат идет на поправку. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию", - передает РИА Новости слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время Поганшев лежит в палате интенсивной терапии, но, по прогнозам врачей, его могут перевести в обычную уже в четверг, 25 июля. Чавушоглу добавил, что уже связывался с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. А в Анкаре за ситуацией и расследованием следит лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По предварительной версии, которую озвучил Чавушоглу, к выстрелам в дипломата привел конфликт между дипломатом и нападавшим.

Агентство также приводит информацию турецких СМИ о том, что выстрелы мог произвести сосед дипломата, "психически неуравновешенный бывший военнослужащий". После инцидента он покончил с собой.