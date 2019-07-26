Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

ЦБ констатировал, что годовая инфляция продолжает замедляться. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7 процента (с 5,1 процента в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6 процента, говорится в релизе ЦБ. Большинство показателей месячной инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4 процентов (цели ЦБ по инфляции) в годовом выражении.

Инфляцию сдерживает в том числе динамика потребительского спроса, указывает ЦБ. "Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая. На динамике годовой инфляции также отразились эффекты базы", - отметил регулятор. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4 процентам в начале 2020 года.

Значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, подчеркнули в Банке России. Сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, считают в ЦБ. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть. Однако произошедший в июне-июле пересмотр ожидаемых траекторий процентных ставок в США и Еврозоне снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Банк России вернулся к снижению ключевой ставки в июне после более чем годового перерыва. Регулятор опустил ее тогда с 7,75 до 7,5 процента. ЦБ также просигнализировал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. В июне ЦБ понизил и собственный прогноз по росту потребительских цен в 2019 году с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента.

Вероятность еще одного снижения ключевой ставки до конца года возрастает, говорится в ежедневном обзоре аналитиков Райффайзенбанка. Два прошлых ее повышения в конце 2018 года были проведены с целью противостоять усилению санкционных рисков, эффекту от повышения НДС и готовности ФРС США к продолжению ужесточения монетарной политики.

Однако в итоге ни один из этих факторов не реализовал свой негативный потенциал: ужесточения санкций не последовало, а эффект от НДС оказался у нижней границы диапазона ожиданий ЦБ и в итоге не помешал инфляции быстро снизиться, указывают аналитики. Исходя из этого, ЦБ как минимум должен был бы вернуть ставку на уровень, который был до угрозы реализации этих рисков (то есть 7,25 процента). При этом ситуация по сравнению с июлем-августом прошлого года даже улучшилась, в том числе по причине смены направления политики ФРС, поэтому пространство для смягчения политики Банка России сохраняется не только в этом, но и в следующем году, считают аналитики Райффайзенбанка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 6 сентября.