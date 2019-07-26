Новости

Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму 13:20
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Hulu выпустит сериал по мотивам книги "Автостопом по галактике" 25.07.2019
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 25.07.2019
Михаил Ширвиндт подал на развод 25.07.2019

Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии

Новости
    26.07.2019, 12:19
Текст:   Козьма Лоханкин

Популярная американская актриса Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Красный воробей", "мама!") сыграет в новом фильме итальянского режиссёра Паоло Соррентино ("Молодой Папа", "Молодость", "Великая красота"), сообщает The Wrap.

Картина будет называться "Девушка мафии" (Mob Girl). Она основана на книге лауреатки Пулитцеровской премии, журналистки и писательницы Терезы Карпентер.

История основана на реальных событиях. Она расскажет о жизни Арлин Брикман, связанной с бандитами женщиной, которая стала информатором полиции.

Адаптацией книги станет сценаристка Анджелина Барнетт ("Американцы", "Остановись и гори").

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер Анатолий Торопов 25.07.2019
Вышел новый клип Slipknot 25.07.2019
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину 25.07.2019
Назван исполнитель главной роли в экранизации игры Halo 25.07.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер сериала про антисупергероев "Пацаны" 25.07.2019
Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство 25.07.2019
Барецкий озвучил гонорар Микки Рурка за съемки в "Брате 3" 25.07.2019
⧣ экранизации
Фото: AFP PHOTO Hal GARB/ mn
Ридли Скотт снимет Аффлека и Дэймона в фильме о рыцарской дуэли 25.07.2019
Комикс о советском Супермене получит экранизацию 24.07.2019
Под Новосибирском в бою сошлись армии и монстры из "Ведьмака" 22.07.2019
⧣ байопик
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 24.07.2019
Найден актер на главную роль в фильме об Элвисе Пресли 16.07.2019
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 11.07.2019