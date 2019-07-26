Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии

Популярная американская актриса Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Красный воробей", "мама!") сыграет в новом фильме итальянского режиссёра Паоло Соррентино ("Молодой Папа", "Молодость", "Великая красота"), сообщает The Wrap.

Картина будет называться "Девушка мафии" (Mob Girl). Она основана на книге лауреатки Пулитцеровской премии, журналистки и писательницы Терезы Карпентер.

История основана на реальных событиях. Она расскажет о жизни Арлин Брикман, связанной с бандитами женщиной, которая стала информатором полиции.

Адаптацией книги станет сценаристка Анджелина Барнетт ("Американцы", "Остановись и гори").