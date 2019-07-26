Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit

В Брюсселе подтвердили, что пересмотра согласованного с Лондоном соглашения об условиях Brexit не будет. Об этом пока еще действующий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, которого 1 ноября сменит на этом посту экс-глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил в телефонном разговоре Борису Джонсону, накануне утвержденному новым премьером Великобритании.

Как передает телеканал Sky News, в Еврокомиссии по-прежнему считают неприемлемым вариант с отсутствием сделки или заключением новой. Тем временем предшественнице Джонсона Терезе Мэй, как известно, так и не удалось провести соглашение через Палату общин. Как бы то ни было, Юнкер дал понять, что в его ведомстве готовы в ближайшие несколько недель к разговору с Лондоном.

Между тем сам Борис Джонсон, выступавший в ходе предвыборной гонки за все возможные сценарии, включая "жесткий Brexit", вчера изменил показания, уточнив, что его страна к выходу из ЕС без сделки все же не готова.