Минпросвещения предложило пересмотреть нормативы для палаточных лагерей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева подчеркнула: вопросы обеспечения безопасности отдыха и оздоровления детей были и остаются приоритетными. Сегодня в стране работают 700 лагерей палаточного типа, а в течение года будет работать 1390 подобных лагерей, - уточнила она.

Васильева призвала сделать обязательным получение экспертных заключений Роспотребнадзора для всех типов лагерей - не только со стационарными корпусами, но и с палатками. Также министр предложила утвердить противопожарные нормативы палаточных лагерей, которые будут носить не рекомендательный, а обязательный характер.

- Важно, чтобы были детально прописаны требования к размещению, устройству и содержанию лагерей палаточного типа, - подчеркнула она. - Учредители и собственники палаточных лагерей обязаны не позднее чем за месяц уведомлять соответствующие контрольно-надзорные органы о том, где будет размещен лагерь, когда откроется и когда будут заезжать дети (учитывая несколько смен).

Замминистра МЧС и главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев сообщил, что начались внеплановые проверки всех детских лагерей летнего отдыха и оздоровления. Также начали составлять требования пожарной безопасности к лагерям палаточного типа. Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов заверил: по результатам проверок служба займется актуализацией санитарно-эпидемиологических требований.