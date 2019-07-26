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26.07.2019 13:54
Рубрика: Власть

Минпросвещения предложило пересмотреть нормативы для палаточных лагерей

Текст: Мария Агранович
На внеочередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей представители Совета Федерации и Госдумы, МЧС, Роспотребнадзора, МВД, Минздрава, Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры, а также детских центров "Океан", "Орленок", "Смена" и "Артек" обсудили необходимые меры по предотвращению случаев, подобных трагедии лагере "Холдоми" Хабаровского края.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Минпросвещения Ольга Васильева подчеркнула: вопросы обеспечения безопасности отдыха и оздоровления детей были и остаются приоритетными. Сегодня в стране работают 700 лагерей палаточного типа, а в течение года будет работать 1390 подобных лагерей, - уточнила она.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
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Васильева призвала сделать обязательным получение экспертных заключений Роспотребнадзора для всех типов лагерей - не только со стационарными корпусами, но и с палатками. Также министр предложила утвердить противопожарные нормативы палаточных лагерей, которые будут носить не рекомендательный, а обязательный характер.

- Важно, чтобы были детально прописаны требования к размещению, устройству и содержанию лагерей палаточного типа, - подчеркнула она. - Учредители и собственники палаточных лагерей обязаны не позднее чем за месяц уведомлять соответствующие контрольно-надзорные органы о том, где будет размещен лагерь, когда откроется и когда будут заезжать дети (учитывая несколько смен).

Замминистра МЧС и главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев сообщил, что начались внеплановые проверки всех детских лагерей летнего отдыха и оздоровления. Также начали составлять требования пожарной безопасности к лагерям палаточного типа. Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов заверил: по результатам проверок служба займется актуализацией санитарно-эпидемиологических требований.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минпросвещения Правительство МЧС Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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