Новости

Путин подписал закон "о брендах" регионов 20:47
Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры и образования 20:22
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 20:00
Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет 19:35
Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 19:35
Рубрика: В мире

Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Georges Gobet /AFP Фото: Georges Gobet /AFP
Фото: Georges Gobet /AFP

Исследователи из Национального музея естественной истории в Париже при проведении раскопок на палеонтологическом участке Анжеак-Шарен на юго-западе Франции обнаружили гигантскую бедренную кость. Об открытии рассказывает The History Blog. Ученые отмечают, что кость очень хорошо сохранилась. Она была обнаружена в толстом слое глины, ее возраст оценен в 140 миллионов лет.

Ее длина составляет 1,98 метра, а весит она около 500 килограммов, то есть столько же, сколько в среднем весит лошадь. Кстати, в том же слое рядом была найдена и большая тазовая кость.

Фото: University of North Carolina at Charlotte
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой

"Это очень редкая находка, так как большие кости обычно с течением времени разрушаются на отдельные фрагменты, - говорит Ронан Аллен, палеонтолог из Музея естественной истории в Париже. - Но в данном случае кость целая, и мы видим на ней не только следы мышц и сухожилий, но даже шрамы".

Установлено, что гигантская кость принадлежала зауроподу. Кстати, регион Анжеак-Шарен славится большим количеством найденных здесь окаменелых динозавров. В общей сложности палеонтологи обнаружили в этих местах более 7,5 тысячи костей древних ящеров.

Что касается зауроподов, то они появились в триасе, но получили широкое распространение в поздний юрский период. Это крупнейшие из известных науке травоядных динозавров и одни из крупнейших животных, когда-либо бродивших по нашей планете.

Бедренная кость оказалась настолько велика, что потребуется неделя на ее подъем из грунта при помощи крана.

В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
В Британии показали сокровища галльского вождя
В мире Европа Франция Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку
Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года