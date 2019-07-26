Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет

Исследователи из Национального музея естественной истории в Париже при проведении раскопок на палеонтологическом участке Анжеак-Шарен на юго-западе Франции обнаружили гигантскую бедренную кость. Об открытии рассказывает The History Blog. Ученые отмечают, что кость очень хорошо сохранилась. Она была обнаружена в толстом слое глины, ее возраст оценен в 140 миллионов лет.

Ее длина составляет 1,98 метра, а весит она около 500 килограммов, то есть столько же, сколько в среднем весит лошадь. Кстати, в том же слое рядом была найдена и большая тазовая кость.

"Это очень редкая находка, так как большие кости обычно с течением времени разрушаются на отдельные фрагменты, - говорит Ронан Аллен, палеонтолог из Музея естественной истории в Париже. - Но в данном случае кость целая, и мы видим на ней не только следы мышц и сухожилий, но даже шрамы".

Установлено, что гигантская кость принадлежала зауроподу. Кстати, регион Анжеак-Шарен славится большим количеством найденных здесь окаменелых динозавров. В общей сложности палеонтологи обнаружили в этих местах более 7,5 тысячи костей древних ящеров.

Что касается зауроподов, то они появились в триасе, но получили широкое распространение в поздний юрский период. Это крупнейшие из известных науке травоядных динозавров и одни из крупнейших животных, когда-либо бродивших по нашей планете.

Бедренная кость оказалась настолько велика, что потребуется неделя на ее подъем из грунта при помощи крана.