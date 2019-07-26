Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия

В Израиле археологи при проведении раскопок на территории древнего города Рехоб обнаружили магические амулеты, изготовленные в Египте и посвященные богиням "женского плодородия". Как сообщает Live Science, речь идет о хорошо сохранившихся каменных статуэтках, изображавших, вероятно, древних богинь "женского плодородия", таких как Ашера или Аштарте.

"Такие амулеты использовались в домашней религиозной практике, - пояснил Амихай Мазар, профессор археологии из Еврейского университета Иерусалима. - В основном эти ритуалы были связанны с женщинами и предназначались для зачатия и успешной беременности".

Город Рехоб был основан около 3500 лет назад. Он процветал в те времена, когда Египет контролировал большую часть этого региона. Ученые считают, что резные фигурки относятся примерно к периоду основания города, то есть им тоже может быть порядка 3500 лет.

Рехоб был построен недалеко от города Бет-Шеан, в котором располагался египетский военный гарнизон. К слову, были найдены и другие амулеты. Один из них выполнен в традиционной для Древнего Египта технике.

Он представляет собой скарабея, на котором выгравирована иероглифическая надпись. Она гласит, что амулет был изготовлен для умершего человека по имени Аменемхат. Этот артефакт нашли при обследовании руин большого здания в Рехобе.

Скарабей изготовлен из минерала под названием стеатит. Ученые также установили, что Аменемхат был "писцом дома надзирателя запечатанных предметов".

"Запечатанные предметы", упомянутые в тексте, - это различные продукты и сырье, которыми занималась местная администрация, - говорит Арлетт Дэвид, преподаватель археологии в Еврейском университете Иерусалима. - Кем именно был этот человек и что скарабей делал в здании, где его нашли, для нас пока тайна. Мы ничего не знаем об этом человеке, в том числе о том, где он был похоронен".