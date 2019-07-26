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26.07.2019 11:40
Рубрика: Спорт

Никола Влашич: Предложения от "Зенита" не было

Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
В летнее межсезонье ЦСКА обошелся без громких покупок. Самое главное - клубу удалось удержать Николу Влашича. После годичной аренды казалось, что хорват покинет армейцев. Но москвичи выкупили его у "Эвертона", заплатив около 15,5 миллиона евро. В интервью "РГ" Влашич объяснил, почему он остался в ЦСКА и чем велик Игорь Акинфеев.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ожидал, что начало сезона будет таким непростым?

Никола Влашич: Да, мы этого ждали. Понимали, что будет непросто. Не все игроки прошли предсезонную подготовку. Я, к примеру, чуть позже вернулся из отпуска. Но все равно поражение в Самаре в первом туре сильно задело. Хотя в России вообще очень тяжело играть в гостях.

Фото: РИА Новости
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Многие ждали, что ты покинешь ЦСКА, но ты остался. Почему?

Никола Влашич: Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки - все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА.

Были разговоры об интересе "Зенита". Это правда?

Никола Влашич: Нет, это все слухи. Предложения от них не было.

Вторую часть прошлого сезона ЦСКА провел не столько успешно, как первую. Почему?

Никола Влашич: Мы молодая команда. У нас бывают взлеты и падения. Это было делом времени, чтобы наступил небольшой спад. Но мы боролись за Лигу чемпионов.

Может, вам не хватило чуть опыта? Из матерых ребят в составе только Игорь Акинфеев, Марио Фернандес.

Никола Влашич: Я бы еще добавил к ним Дзагоева с Набабкиным. Да, может нам чуть не хватило опыта. Если бы команда состояла в основном из опытных ребят - ей было бы сложно чему-то учиться. А если вы молоды, амбициозны, хотите учиться - у вас будут как взлеты, так и падения. Но это нормально. Все приходит с опытом, и мы наберем его.

В ЦСКА есть человек, который может толкнуть речь в раздевалке?

Никола Влашич: Акинфеев. Он может и накричать, если надо (улыбается).

Что скажешь об Акинфееве как о капитане?

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Никола Влашич: Он очень хорош. Игорь столько лет держит уровень. В раздевалке, клубе - все его очень уважают. Порой возникает ощущение, что Акинфеев одновременно и игрок, и кто-то из руководителей клуба (улыбается).

Евгений Гинер как-то сказал, что Акинфеев - больше хозяин клуба, чем он.

Никола Влашич: Да-да. Акинфеев великий.

Знаешь, какая кличка у Акинфеева?

Никола Влашич: Да. Сейчас вспомню... (После небольшой паузы) Фура! Это означает босс, да?

*Полное интервью с Николой Влашичем читайте в ближайшее время в "РГ"

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