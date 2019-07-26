Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.

Как рассказал дипломат в YouTube, такой сценарий с привлечением миротворцев и международной администрации позволит решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства не пойдет на уступки в отношении Крыма в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе. На что в Крыму ответили, что мнение киевских политиков о полуострове, который не принадлежит Украине, никого не интересует.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Потураев также не исключал, что при определенных обстоятельствах президент Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбасс.

Справка РГ

Под "хорватским сценарием" подразумевается силовое подавление республик и "зачистка" территории от нелояльного населения. Операция "Буря" в Хорватии в 1995 году стала самой большой этнической чисткой после Второй мировой войны.