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26.07.2019 07:14
Рубрика: В мире

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.

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Как рассказал дипломат в YouTube, такой сценарий с привлечением миротворцев и международной администрации позволит решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства не пойдет на уступки в отношении Крыма в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе. На что в Крыму ответили, что мнение киевских политиков о полуострове, который не принадлежит Украине, никого не интересует.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Потураев также не исключал, что при определенных обстоятельствах президент Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбасс.

Справка РГ

Под "хорватским сценарием" подразумевается силовое подавление республик и "зачистка" территории от нелояльного населения. Операция "Буря" в Хорватии в 1995 году стала самой большой этнической чисткой после Второй мировой войны.

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