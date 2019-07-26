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26.07.2019 17:50
Рубрика: ПДД

Путин подписал закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей

Текст: Айсель Герейханова
Перевозчиков будут штрафовать за нарушение режима труда и отдыха водителей.
Фото: Мария Ващук / РИА Новости Фото: Мария Ващук / РИА Новости
Фото: Мария Ващук / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Прежде такая ответственность была предусмотрена только для водителей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Путин подписал законы о наказании за нарушение техосмотра машин

Теперь должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 до 10 тысяч рублей, ИП оштрафуют на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток (в действующем законе ответственность для юрлиц и ИП отдельно не предусмотрена).

Для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка также вырастет с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде отмечали, что большое количество происшествий связано с нарушением труда и отдыха водителей.

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#ПДД