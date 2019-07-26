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Рубрика: ПДД

Путин подписал законы о наказании за нарушение техосмотра машин

Текст: Айсель Герейханова
Водителей за управление автомобилем без оформленной диагностической карты ждет штраф в размере 2 тысяч рублей. Такие меры содержатся в пакете законов, которые в пятницу подписал президент России Владимир Путин. Они усиливают уголовную и административную ответственность за нарушения при техосмотре.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Документом также устанавливается ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра транспортного средства и введение недостоверных сведений в единую автоматизированную информационную систему.

Фото: Reuters
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Так, за оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему ложных данных о прохождении ТО.

При этом проведение техосмотра специалистами без соответствующей аккредитации повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее правительство объясняло необходимость ужесточения наказания за нарушения при техосмотре широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

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