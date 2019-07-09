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09.07.2019 16:39
Рубрика: Легковые авто

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч

Текст: Татьяна Замахина
За фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей вводятся штрафы на сумму до 300 тыс. рублей. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Как изменится процедура техосмотра

Если ТО не было, а данные о его проведении переданы в единую автоматизированную информационную систему, то вводятся аналогичное наказание.

Санкции ужесточены по сравнению с версией первого чтения.

Ранее Госдума приняла базовый закон в этой сфере. Документ подписал президент и опубликовала "РГ". Закон, в частности, вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра, а также оформление диагностических карт в электронном виде.