За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч

За фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей вводятся штрафы на сумму до 300 тыс. рублей. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.
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За оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Если ТО не было, а данные о его проведении переданы в единую автоматизированную информационную систему, то вводятся аналогичное наказание.
Санкции ужесточены по сравнению с версией первого чтения.
Ранее Госдума приняла базовый закон в этой сфере. Документ подписал президент и опубликовала "РГ". Закон, в частности, вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра, а также оформление диагностических карт в электронном виде.