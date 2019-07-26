Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ

Российские моряки с танкера Nika Spirit, который днем 24 июля был захвачен в порту Измаила, прибыли в аэропорт Домодедово. Пока они не делали заявлений о своем состоянии и подробностях инцидента. Все моряки из Таганрога. Экипаж возвращается домой.

Капитан судна Илья Дробязко ранее отметил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". Также он добавил, что украинские силовики не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства

Совмещенный рейс авиакомпаний Air Moldova (9U 177) и S7 (S7 4542) приземлился в воздушной гавани российской столицы в 03:37 по московскому времени, передает РИА Новости.

Напомним, Служба безопасности Украины захватила российский танкер, который, по версии Киева, раньше назывался Neyma. В СБУ заявили, что задержание произошло за артиллерийских кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.