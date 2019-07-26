Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае

В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.

Как рассказали ТАСС в медучреждении, ребенку 10 лет, отравление у него не сильное, но пока его решили оставить в больнице. Мальчик испытал сильный стресс.

Ранее сообщалось, что во время пожара пострадали еще четверо детей. В Хабаровске находятся два ребенка, которые отравились угарным газом. Их планируют отправить домой на следующей неделе. Накануне из Солнечной районной больницы выписали девочку, получившую небольшие ожоги. Травмы также у 13-летнего подростка, родители которого отказались от госпитализации. Пострадали и несколько взрослых, они проходят лечение дома.

Напомним, пожар в лагере вспыхнул в ночь на 23 июля и унес жизни четверых детей. Возбуждены уголовные дела, ведутся проверки.