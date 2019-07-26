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26.07.2019 05:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края/ ТАСС
Число пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" выросло до восьми

Как рассказали ТАСС в медучреждении, ребенку 10 лет, отравление у него не сильное, но пока его решили оставить в больнице. Мальчик испытал сильный стресс.

Ранее сообщалось, что во время пожара пострадали еще четверо детей. В Хабаровске находятся два ребенка, которые отравились угарным газом. Их планируют отправить домой на следующей неделе. Накануне из Солнечной районной больницы выписали девочку, получившую небольшие ожоги. Травмы также у 13-летнего подростка, родители которого отказались от госпитализации. Пострадали и несколько взрослых, они проходят лечение дома.

Напомним, пожар в лагере вспыхнул в ночь на 23 июля и унес жизни четверых детей. Возбуждены уголовные дела, ведутся проверки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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