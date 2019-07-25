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25.07.2019 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере "Холдоми"

Суд по ходатайству следствия арестовал начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву. Его заподозрили в халатности после пожара в палаточном лагере "Холдоми", в результате которого погибли четыре ребенка.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями

По версии следствия, Новгородцев посещал лагерь в июле: там проводили плановые учения, сообщает СК РФ. Сотрудник МЧС видел, что палаточный городок организован с нарушениями противопожарных норм, но не предпринял необходимых мер, чтобы руководство лагеря все исправило.

Огонь во время пожара, начавшегося в ночь на 23 июля, распространился быстро, в результате сгорели 20 из 26 палаток. Одна девочка погибла сразу, три ребенка скончались позже в реанимации. Еще восемь человек пострадали.

В регионе объявлен трехдневный траур.

Сегодня был издан приказ о прекращении работы лагеря - оттуда вывезли всех детей: часть из них забрали родители, остальных доставили в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.

Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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