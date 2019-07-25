Из горевшего лагеря "Холдоми" под Хабаровском вывезли всех детей

Из лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар, вывезли всех детей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации лагеря.

По ее словам, часть детей забрали родители, других централизовано вывезли на автобусе в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.

Сегодня был издан приказ о закрытии лагеря.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. В результате пожара восемь человек пострадали, четыре ребенка погибли. Один из них - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший смертельные ожоги.

В Хабаровском крае второй день длится траур по погибшим. Комсомольчане приносят цветы к школам, где учились дети. Соболезнуют трагедии и в других регионах. Жители Приморья в знак поддержки несут цветы и игрушки к памятнику на центральной площади Владивостока.