В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора сгоревшего лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Кузнецова, который был фигурантом уголовного дела о пожаре, где погибли четверо детей, отправили под стражу на два месяца - до 22 сентября.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей.

В результате пожара восемь человек пострадали, четыре ребенка погибли. Один из них - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший смертельные ожоги. Жители Хабаровского края создали петицию о посмертном награждении ребенка званием Героя Российской Федерации.

В Хабаровском крае второй день длится траур по погибшим.

Сегодня был издан приказ о прекращении работы лагеря, и оттуда централизовано вывезли всех остававшихся по настоящее время там детей.