Новости

В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения МиГ-29 12:32
Самолет из Югры в Москву задержали на 4 часа по техническим причинам 12:28
Аптеки не смогут предлагать покупателям только один препарат 12:22
80-летний Карел Готт отменил из-за болезни свой юбилейный концерт 12:22
Лукашенко определил задачи для развития АПК в Гомельской области 12:14
В Петербурге в музее Суворова открылась выставка о Чесменском сражении 12:11
Ретейлеры могут отказаться от системы быстрых платежей 12:09
Госдума оценила предложение о бесплатном высшем образовании в ряде регионов 12:00
Путин пригласил семьи из Иркутской области на парад ВМФ в Петербурге 11:57
Омич отсудил у экстрасенсов 400 тысяч за неудачный приворот 11:50
Видео: Во время испытаний загорелся звездолет SpaceX 11:50
Переписчикам из числа безработных сохранят пособия по безработице 11:45
Опрос: Треть россиян мечтают о даче 11:44
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально 11:43
В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми" 11:41
Барецкий озвучил гонорар Микки Рурка за съемки в "Брате 3" 11:40
В Красноярске врачи спасли французского туриста с инсультом 11:39
Вологодца задержали по подозрению в избиении ребенка 11:36
В Самарской области закрыли несанкционированный палаточный лагерь 11:14
Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве 11:13
СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья 11:13
"Единая Россия" поставит вопрос об ограничениях бонусов топ-менеджеров 11:13
Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 11:11
Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Задержан главный судебный пристав Пермского края 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"

Текст: Анна Бондаренко

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора сгоревшего лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Кузнецова, который был фигурантом уголовного дела о пожаре, где погибли четверо детей, отправили под стражу на два месяца - до 22 сентября.

В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми"

Напомним, пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей.

В результате пожара восемь человек пострадали, четыре ребенка погибли. Один из них - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший смертельные ожоги. Жители Хабаровского края создали петицию о посмертном награждении ребенка званием Героя Российской Федерации.

В Хабаровском крае второй день длится траур по погибшим.

Сегодня был издан приказ о прекращении работы лагеря, и оттуда централизовано вывезли всех остававшихся по настоящее время там детей.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ретейлеры могут отказаться от системы быстрых платежей
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Северная Корея произвела запуск ракеты
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"
Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера