"Ахмат" победил в международной парусной регате в Чечне

Команда "Ахмат" из Чеченской Республики стала обладателем кубка Кезеной-Ам, который проходил в рамках международной парусной регаты на одноименном высокогорном озере региона на высоте 1870 метров над уровнем моря. Организаторами этого события выступают региональное министерство по туризму и Федерация парусного спорта ЧР, а генеральным информационным спонсором стала "Российская газета". Награды победителям вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский "Ахмат" вырвался в лидеры с самого первого дня гонки, что неудивительно. Экипаж этих яхтсменов собрался сильный - участник мировых первенств Александр Божко, а также участники детнихОлимпиад, братья Максим и Михаил Шереметьевы. К слову, команда сейчас занимает первое место в зачете Национальной парусной лиги - главного парусного состязания России.

- Условия были непростые. В отличие от российских соревнований, здесь на гладь высокогорного озера вышли также гонщики мирового уровня. Да и само Кезеной-Ам, которое мы знаем не понаслышке, преподносит задачки не из легких, - рассказал "РГ" Александр Божко сразу после гонки, по результатам которой его команда оказалась в победителях.

На второй строчке турнирной таблицы расположился сильный российский коллектив во главе с еще одним участником Олимпийских игр Игорем Лисовенко. А замыкают тройку победителей итальянские яхтсмены во главе с россиянином Сергеем Шевцовым. Победители разыграли между собой призовой фонд Кубка в размере 1,2 миллиона рублей.

- Я уверен, что парусной спорт станет традиционным для Чеченской Республики, - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров во время вручения наград победителям.

Высокогорное озеро Кезеной-Ам уже прозвали фабрикой ветров Чечни. Все спортсмены, а также судьи и организаторы единодушны в том, что погода на протяжении трех дней преподнесла максимум испытаний для яхтсменов. Было все - от палящего солнца до густого тумана. Здесь даже разгорелись споры, как называть это погодное явление - туманом или облаком, опустившимся на водную гладь. Яхты внезапно возникали, выходя из густого марева. Это привело к нестандартным ситуациям во время гонок.

- Спортсмены просто не были готовы к таким условиям. У них с собой не имелось специальных навигационных приборов, которые и не нужны на яхтах этого класса - SB20. Поэтому кто-то даже потерял ориентир и неправильно выбрал направление, - говорит президент федерации парусного спорта Чечни Хасан Хаджиев.

Завтра участников регаты ждет еще один день гонок. Шесть лучших экипажей поборются за суперкубок "Ахмат". Лучшие три экипажа поделят между собой призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

Официальные партнеры самой высокогорной парусной регаты - госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ". Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета" и МАТЧ ТВ.

Кстати

Первая парусная регата в истории Чечни прошла в июле 2017 года. За три дня состоялось более 20 гонок, участие в соревнованиях приняли 20 команд из разных стран.