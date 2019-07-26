Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф

Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.

"На данный момент не создается препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим", - сказал представитель команды боксера ТАСС.

Напомним, что Дадашев получил отек мозга во время боя против пуэрториканца Сурбиэля Матиаса, который состоялся 20 июля в США. Как стало известно в четверг, во время боя Максим перенес инсульт.

Поединок был остановлен тренером Дадашева после 11-го раунда. Позже Максиму стало плохо, его отправили в больницу. Там была проведена операция, после которой спортсмен был введен в медицинскую кому, но у него не выдержало сердце, и он умер.