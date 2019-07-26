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26.07.2019 07:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф

Текст: Максим Домчев

Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.

Фото: Steve Marcus/Getty Images
Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера

"На данный момент не создается препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим", - сказал представитель команды боксера ТАСС.

Напомним, что Дадашев получил отек мозга во время боя против пуэрториканца Сурбиэля Матиаса, который состоялся 20 июля в США. Как стало известно в четверг, во время боя Максим перенес инсульт.

Поединок был остановлен тренером Дадашева после 11-го раунда. Позже Максиму стало плохо, его отправили в больницу. Там была проведена операция, после которой спортсмен был введен в медицинскую кому, но у него не выдержало сердце, и он умер.

Спорт Бокс Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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