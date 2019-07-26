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26.07.2019 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми
Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми

В Республике Коми на станции Керки в пятницу полностью восстановили движение поездов, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

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Напомним, ЧП произошло ночью 22 июля. Из-за сильнейших ливней размыло полотно, и с рельсов сошли 23 вагона с углем. Разрушились два железнодорожных пути. Никто при этом не пострадал. Для пассажиров организовали автобусное движение, открыли маршруты с других станций.

Первый путь восстановили за 48 часов: установили водопропускные трубы, возвели насыпь и уложили рельсы. Открыли первый путь 24 июля. С сегодняшнего дня открыто движение поездов и по второму пути.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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