В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона

В Республике Коми на станции Керки в пятницу полностью восстановили движение поездов, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Напомним, ЧП произошло ночью 22 июля. Из-за сильнейших ливней размыло полотно, и с рельсов сошли 23 вагона с углем. Разрушились два железнодорожных пути. Никто при этом не пострадал. Для пассажиров организовали автобусное движение, открыли маршруты с других станций.

Первый путь восстановили за 48 часов: установили водопропускные трубы, возвели насыпь и уложили рельсы. Открыли первый путь 24 июля. С сегодняшнего дня открыто движение поездов и по второму пути.