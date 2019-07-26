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26.07.2019 10:24
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ

Текст: Марина Алешина

Во время задержания и обыска российского танкера Nika Spirit в порту Измаил поднявшиеся на борт сотрудники Службы безопасности Украины общались между собой только по-русски, украинской речи вообще "не было слышно". Об этом рассказал старший механик Сергей Карпов, вместе с коллегами вернувшийся в Москву через Кишинев.

Фото: REUTERS
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По словам моряка, которого цитирует РИА Новости, за сорок лет с ним ни разу не случались подобные происшествия. Как и другие члены экипажа, он ничего не слышал о том, чтобы их судно прежде носило другое название. Напомним, что украинская сторона попыталась утверждать, что танкер якобы принимал участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года под именем Neyma. В конце концов, никаких оснований для задержания россиян найдено не было. Карпов также признал, что во время обысков внештатных ситуаций на борту не происходило.

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что все десять соотечественников покинули территорию Украины.

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