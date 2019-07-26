На Кубани после ливней подтоплены свыше 650 населенных пунктов

Для минимизации последствий мощных ливней, обрушившихся на Кубань в последние дни (в крае было объявлено штормове предупреждение), местным властя поставлена задача в минимальные сроки определить границы зон подтопления более чем в 662 населенных пунктах. Об этом в пятницу сообщается в информации, помещенной на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"Мы решаем сразу две задачи. Во-первых, обеспечим безопасность жителей, во-вторых, более грамотно распорядимся бюджетом, - приводит слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации региона. - Гораздо выгоднее качественно организовать переселение людей из этих зон один раз, чем каждый раз направлять огромные средства на ликвидацию последствий ЧС, на выплаты пострадавшим и на восстановление инфраструктуры".

По словам главы Кубани, эта работа уже началась. "На проектно-изыскательные работы уже выделено около 500 миллионов рублей", - добавил он.

В Краснодарском крае достаточно часты затяжные залповые ливни. В частности, в октябре прошлого года были подтоплены десятки населенных пунктов, пострадали сотни людей. Тогда ущерб от непогоды составил около 3,5 миллиарда рублей.

Как уже сообщалось, на этой неделе только за один день в Краснодаре выпала месячная норма осадков. Мощный ливень стал причиной подтопления почти 90 дворов, дорог и домов. Уровень воды доходил до 20 сантиметров. А накануне из-за схода селя в Сочи обрушилась часть федеральной трассы.