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26.07.2019 09:43
Рубрика: Власть

Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера

Текст: Галина Мисливская
Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Фото: Sputnik/РИА Новости
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Кроме того, "должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей", полагает Клинцевич. Впрочем, "и в этом случае осадок, как говорится, останется", считает он. "Получается, что Киев сам себе создал новые проблемы и серьезно осложнил решение старых", - добавил парламентарий.

Напомним, накануне российский танкер Nika Spirit был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил в Одесской области. Украинские спецслужбы считают, что ранее судно носило другое имя и участвовало в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года Позже экипаж танкера был освобожден, этой ночью моряки прилетели в Москву из Кишинева.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины
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