Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Кроме того, "должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей", полагает Клинцевич. Впрочем, "и в этом случае осадок, как говорится, останется", считает он. "Получается, что Киев сам себе создал новые проблемы и серьезно осложнил решение старых", - добавил парламентарий.

Напомним, накануне российский танкер Nika Spirit был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил в Одесской области. Украинские спецслужбы считают, что ранее судно носило другое имя и участвовало в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года Позже экипаж танкера был освобожден, этой ночью моряки прилетели в Москву из Кишинева.