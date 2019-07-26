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26.07.2019 01:11
Рубрика: В мире

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия начала поставку в Китай второго полка систем ПВО С-400

Сделано это было по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает издание Defense One. По словам Грэма, он в числе тех, кто убежден, что если Анкара не введет в строй С-400, то не нужны будут и санкции. "Мой посыл Турции: давайте оставим уже С-400 и начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", - цитирует РИА Новости.

Между тем, Россия завершила первый этап поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Были отправлены 30 рейсов грузовых самолетов, в которых находились компоненты ЗРС. Остальная часть имущества будет доставляться по согласованному графику, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее Чавушоглу заявил, что комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Политик подчеркнул, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами по сравнению с ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо С-400.

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