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26.07.2019 20:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота"

Текст: Юрий Зубко

Ульяновский автомобильный завод опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП внедорожника "Патриот".

"Чудом успели ее сделать, пока заводские испытатели остановились на перерыв...Любители механики, обратите внимание, у "автомата" есть ручной режим", - рассказала компания в своих соцсетях.

Напомним, уже в понедельник на территории производственного предприятия в Ульяновске пройдет технический семинар, посвященный модели УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. Журналисты, в числе которых будет и корреспондент "РГ", смогут пощупать сам "автомат", задать любые вопросы техническим специалистам, отвечающим за настройку трансмиссии, а также попробовать внедорожник с двумя педалями в движении.

Фото: Пресс-служба УАЗ
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Ранее, напомним, УАЗ предложил участвовать в испытаниях "Патриота" с АКПП всем желающим. Он пройдет с 29 июля до 14 августа. 

Осенью на внедорожнике появится классический шестиступенчатый автомат 6L50 марки Punch Powerglide. На автомобили будут поставляться агрегаты китайской сборки: при бережном отношении такие АКПП проходят 200 000 километров и более без капитального ремонта.

В настоящее время купить УАЗ "Патриот" в минимальной комплектации с двигателем мощностью 150 л.с., 5-ступенчатой МКП и полным приводом можно за 809 900 рублей.

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#УАЗ