УАЗ предложил участвовать в испытаниях "Патриота" с АКПП всем желающим

Ульяновский автозавод не перестает удивлять. Мало того, что компания вот-вот представит широкой публике "городскую" версию "Патриота". Так теперь она предложила поучаствовать в испытаниях двухпедального внедорожника… всем желающим.

Удивительный тест-драйв - еще до старта продаж - пройдет с 29 июля до 14 августа. Испытать машину можно будет в дилерских центрах УАЗ в семи крупных городах - Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. При этом автомобиль стартует в Ульяновске и завершит ресурсное испытание в столице Азербайджана Баку. На всем протяжении этого длительного пробега (более 10 тысяч км) местонахождение тестового "Патриота" можно будет отслеживать на интерактивной карте. Более того, как обещает УАЗ, присоединиться к испытаниям можно будет и по пути, "поймав" машину во время движения.

"У вас будет шанс сравнить УАЗ Патриот с "автоматом" и "механикой", возможность высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода (часть обязательно опубликуем) и получить памятный брендированный подарок", - рассказали в компании.

Напомним, на двухпедальный "Патриот" будут устанавливать модернизированный двигатель ZMZ Pro объемом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики прежние: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Что касается самой коробки, то это классическая 6-ступенчатая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide. Это совместная разработка компании Punch Powertrain и концерна General Motors. Коробка производится в Китае. Она известна по таким моделям, как Cadillac CTS и Chevrolet Colorado, а с измененным картером устанавливается и на отечественные "ГАЗели NEXT".

Ранее "РГ" публиковала первое изображение селектора автоматической коробки в салоне УАЗ "Патриот".