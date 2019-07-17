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17.07.2019 09:01
Рубрика: Российский автопром

УАЗ предложил участвовать в испытаниях "Патриота" с АКПП всем желающим

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Ульяновский автозавод не перестает удивлять. Мало того, что компания вот-вот представит широкой публике "городскую" версию "Патриота". Так теперь она предложила поучаствовать в испытаниях двухпедального внедорожника… всем желающим.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Удивительный тест-драйв - еще до старта продаж - пройдет с 29 июля до 14 августа. Испытать машину можно будет в дилерских центрах УАЗ в семи крупных городах - Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. При этом автомобиль стартует в Ульяновске и завершит ресурсное испытание в столице Азербайджана Баку. На всем протяжении этого длительного пробега (более 10 тысяч км) местонахождение тестового "Патриота" можно будет отслеживать на интерактивной карте. Более того, как обещает УАЗ, присоединиться к испытаниям можно будет и по пути, "поймав" машину во время движения.

"У вас будет шанс сравнить УАЗ Патриот с "автоматом" и "механикой", возможность высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода (часть обязательно опубликуем) и получить памятный брендированный подарок", - рассказали в компании.

Фото: скриншот с youtube.com
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Напомним, на двухпедальный "Патриот" будут устанавливать модернизированный двигатель ZMZ Pro объемом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики прежние: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Что касается самой коробки, то это классическая 6-ступенчатая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide. Это совместная разработка компании Punch Powertrain и концерна General Motors. Коробка производится в Китае. Она известна по таким моделям, как Cadillac CTS и Chevrolet Colorado, а с измененным картером устанавливается и на отечественные "ГАЗели NEXT".

Ранее "РГ" публиковала первое изображение селектора автоматической коробки в салоне УАЗ "Патриот".

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