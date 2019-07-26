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26.07.2019 18:40
Рубрика: В мире

В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну

Текст: Денис Передельский
Фото: Wout Salenbien / Duke University Фото: Wout Salenbien / Duke University
Фото: Wout Salenbien / Duke University

Группа перуанских и американских ученых обнаружила в джунглях Амазонки останки самой маленькой ископаемой обезьяны из когда-либо найденных на нашей планете. Об открытии сообщается на сайте Университета Дьюка (США). Оно было сделано в перуанских джунглях Амазонки. Исследователи обнаружили окаменелый зуб, который принадлежал примату возрастом 18 миллионов лет.

Исследование показало, что окаменелость принадлежит ранее неизвестному науке виду обезьян. Более того, оказалась, что это была самая крошечная в мире и истории обезьяна. По оценкам ученых, она была не тяжелее современного хомяка.

Фото: University of North Carolina at Charlotte
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Найденный образец крайне важен для науки, поскольку он может помочь заполнить эволюционный пробел величиной в 15 миллионов лет, имеющийся в истории развития обезьян Нового Света.

Окаменелость была обнаружена на берегу реки Рио-Альто-Мадре-де-Диос на юго-востоке Перу. Исследователи нашли зуб, буквально просеяв через сито тонны песчаника и гравия. Кстати, попутно были найдены сотни окаменелых костей грызунов, летучих мышей и других животных.

"Окаменелости приматов встречаются крайне редко, - говорит ведущий автор работы Ричард Кей, профессор эволюционной антропологии в Университете Дьюка. - В данном случае нам повезло, мы нашли верхний коренной зуб. Его размер примерно вдвое больше булавочной головки, и этот образец вполне мог пройти через сито, не задержавшись в нем".

По его словам, лишь одна современная обезьяна может соперничать по размерам со своим древним сородичем - это карликовая мартышка. И то она, скорее всего, оказалась бы крупнее.

К слову, новый вид получил название Parvimico materdei, что в переводе означает "крошечная обезьяна из реки Матери Божьей".

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