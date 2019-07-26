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26.07.2019 06:22
Рубрика: В мире

Видео: Кличко не смог выговорить название института

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинской программы "Ваша свобода" запнулся на словосочетании "Институт судебных экспертиз" и не мог его выговорить в течение 20 секунд. Тем самым он насмешил интернет-пользователей.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

"Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ… Как же он называется?", - сказал градоначальник, перебирая слова. В итоге произнести название учебного заведения киевский мэр смог лишь с помощью журналиста.

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - подытожили интернет-пользователи. Также политику посоветовали иметь при себе шпаргалку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить известного своими ляпами Виталия Кличко с поста градоначальника Киева. На должность мэра Киева Кличко привел экс-президент Петр Порошенко. Этот пост теперь займет сторонник новой власти. Не исключено, что городской администрацией Киева в будущем будет руководить нынешний директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

В мире экс-СССР Украина Виталий Кличко Политический кризис на Украине РГ-Видео
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