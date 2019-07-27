Австралийскую пловчиху уличили в применении допинга

Австралийские пловцы, которые устроили на чемпионате мира бойкот китайцу Сунь Яну, имевшему допинговую историю в прошлом, оказались в неловкой ситуации. Сегодня стало известно, что четырехкратная медалистка ЧМ в эстафетном плавании Шайна Джек покинула Кванджу до старта соревнований вовсе не по личным причинам. Оказывается, ее допинг-проба дала положительный результат.

Об этом 20-летняя спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

- С большой грустью и душевной болью мне пришлось покинуть чемпионат мира, так как в моем организме было обнаружено запрещенное вещество. Хочу подчеркнуть, что не принимала это вещество сознательно, - написала спортсменка. - Плавание было моей страстью с тех пор, как мне исполнилось 10 лет, и я бы никогда намеренно не употребила запрещенных препаратов, которые противоречили бы спортивным принципам и ставили под угрозу мою карьеру. Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем все возможное, чтобы выяснить, когда и как это вещество попало в мой организм. Я буду благодарна, если вы будете уважать мою личную жизнь. Мне и так приходится нелегко. так как сейчас мне трудно справиться с этим.

Напомним, что австралийский пловец Мак Хортон отказался поздравлять китайца Сунь Яна с победой на 400 м вольным стилем. Демарш также устроил британец Дункан Скотт во время церемонии награждения после финала на дистанции 200 м кролем. Парней поддержала американка Лили Кинг, рассказав, как им устроили овации в столовой в деревне атлетов. Спортсмены считают, что Яна, который находится под расследованием дела о разбитой допинг-пробе, нельзя было допускать до участия в ЧМ.