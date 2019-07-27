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Рубрика: В мире

Дипломаты встретились с россиянами на борту задержанного в Иране танкера

Текст: Александр Саможнев

Представители посольства РФ в Тегеране встретились с российскими членами экипажа задержанного в Иране британского танкера Stena Impero.

Фото: AFP
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По данным дипломатов, состояние здоровья моряков хорошее, они снабжены всем необходимым. Жалоб на условия содержания нет. С определенными ограничениями они могут связаться со своими родными. Посольство находится в контакте с иранскими ведомствами по срокам возвращения россиян на родину.

Напомним, Корпус стражей исламской революции задержал 19 июля в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Тегеран объяснил это нарушением британцами норм международного морского права. Судно не реагировало на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, следовало по заливу без включенных транспондеров.

Посольство установило, что на судне находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике. Всего в экипаж входят 23 моряка, которые останутся на борту до выяснения всех обстоятельств дела.

В мире Ближний Восток Иран
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