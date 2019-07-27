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27.07.2019 14:10
Рубрика: Культура

Канал НТВ расследует ситуацию с трейлером сериала "Чернобыль"

Текст: Сусанна Альперина

На этой неделе в Сети привлек внимание трейлер сериала "Чернобыль" производства канала НТВ. О том, что канал работает над таким проектом было известно уже давно. Как и о том, что в России новый фильм, посвященный Чернобылю, снимают продюсер Александр Роднянский и Данила Козловский, который не только выступает в качестве режиссера, но и играет одну из главных ролей.

Однако канал НТВ не объявлял об официальной премьере трейлера своего проекта, а тем не менее он появился. Вначале на vimeo, потом на YouTube, где его, собственно говоря, и заметила сетевая аудитория и начала бурно обсуждать. На момент полуночи 25 июля у трейлера на You Tube было 241 394 просмотра и 2273 комментария. А также - 15 тысяч дизлайков и всего 426 лайков. После успеха американского сериала "Чернобыль" производства канала НВО в этом году аудитории, в первую очередь сетевой, действительно трудно принять что-либо еще на эту тему.

Но 25 июля трейлер с YouTube исчез, и появилась надпись, что видео заблокировано. Причина - авторские права, которые просит соблюдать студия Amalgama. Канал НТВ от комментариев в тот день воздержался, тем не менее стало известно, что его юристы рассылают письма с требованием убрать нелегально размещенный контент. Однако спустя двое суток пресс-служба НТВ все же прокомментировала случившееся следующим образом:

"Действия юристов НТВ являются стандартной реакцией на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в интернете. В настоящее время идёт расследование данного инцидента. Официальный трейлер сериала "Чернобыль" появится после завершения производства, которое в данный момент ещё продолжается".

Фото: youtube.com/ СМОТРИ
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Не будем торопиться с выводами, что происходит во время производственного процесса крупнейшего федерального канала и какой именно получится сериал.

А в ожидании развязки рекомендуем дождаться осени. Именно в это время эксклюзивно на онлайн-платформе THT-PREMIER выйдет хорошо знакомый телевизионной аудитории сериал "Чернобыль. Зона отчуждения". Но на онлайн-ресурсе поклонники сериала смогут увидеть вместо одного - три фильма. Действие в них будет начинаться одинаково, однако в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт в итоге к трём разным финалам. Более того, зрителям предстоит угадать по косвенным признакам, какая именно из версий - настоящая, то есть относится к нашему реальному миру, а какие версии разворачиваются в параллельных вселенных. Для России такой формат работы с сериалом - экспериментальный.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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