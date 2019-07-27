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Рубрика: В мире

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы Киевской администрации, при этом он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же", - отметил Кличко в интервью журналу Bild.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Видео: Кличко не смог выговорить название института

Ранее президент Владимир Зеленский принял решение уволить мэра Киева Виталия Кличко. В кабинет министров поступило официальное обращение по этому поводу. В документе говорится, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента. На должность мэра Киева Кличко привел экс-президент Петр Порошенко. Далее новый глава государства решает кадровые вопросы самостоятельно.

Между тем президент Зеленский проводит активную кадровую чистку на местах. Он уже уволил 15 глав администраций в регионах. Теперь, очевидно, дошла очередь и до Кличко в столь важном политическом центре как Киев. Эту должность займет сторонник новой власти.

В мире экс-СССР Украина Владимир Кличко Политический кризис на Украине
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