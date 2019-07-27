Немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала статью Керстин Декер, в которой говорится о желании жителей бывшей ГДР сблизиться с Россией. Согласно проведенному корреспондентом исследованию, выстраивания более близких отношений с РФ хотят около 54 процентов жителей Западной Германии и 72 процента граждан из Восточной части страны.

В материале сказано, что "сильное недовольство" восточных немцев вызывают действующие в отношении Москвы экономические санкции. Многие из них сами жили в условиях ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что премьер-министры земель в Восточной Германии не согласились с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвавшей и далее проводить жесткий курс в отношении России, так как они вредят немецкому бизнесу и поддерживают напряженность в отношениях между двумя странами. Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст уже называл антироссийские санкции бесполезными и напоминал, что торговый оборот восточногерманских компаний с Россией за последние годы заметно снизился.

Введенные Западом ограничительные меры против России негативно сказались на экономике Германии, ее потери составляют 727 миллионов долларов ежемесячно. Основной ущерб наносит уход из России немецких банков.