Премьер-министры земель в Восточной Германии не согласились с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвавшей и далее проводить жесткий курс в отношении России, пишет портал журнала Spiegel (SPON).

"Как немецкий политик я думаю о многих предприятиях в новых федеральных землях, которые наиболее сильно затронуты последствиями политики санкций", - заявил глава правительства Саксонии Михаэль Кречмар (ХДС). По его словам, подавляющее большинство немцев согласно в этим мнением. Причем, это не является специфически восточногерманской темой.

Коллегу поддержал премьер-министр Бранденбурга Дитмар Вольдтке. Политик предупредил от попыток проведения в отношении российской стороны жесткой линии, как того потребовала Урсула фон дер Ляйен. "Нам нужна ясная позиция, но не жесткость. Не нужно подливать масло в огонь", - возмущен действиями брюссельских бюрократов Вольдтке. Он призвал отказаться от зашоренной и однобокой политики в отношении Москвы.

Между тем председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) назвал антироссийские санкции бесполезными. В долгосрочной перспективе они вредят немецкому бизнесу и ведут к переориентации России на взаимодействие с Китаем.

Кроме того, такая политика поддерживает напряженность в отношениях между двумя странами. При этом ограничительные меры особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился, считает деятель бундестага.