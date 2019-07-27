Носков высказался против законопроекта о значимых интернет-ресурсах

"Идею я категорически не поддерживаю. "Яндекс" и Mail.ru Group, против которых, фактически, направлен законопроект - наше национальное достояние. Они дают нам шанс, что в дальнейшем будем мы занимать достойное место в цифровом мире", - приводят цитату министра РИА Новости.

Эти компании, по словам Носкова, существуют потому, что государство, в свое время, не закрутило гайки. "Убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Законопроект, когда он поступит в правительство, мы, конечно, рассмотрим, но на уровне идеи я категорически против", - сказал глава Минкомсвязи.

Законопроект, о котором идет речь, в Госдуму внес депутат Антон Горелкин. В нем предлагается ограничить влияние иностранцев на управление интернет-ресурсами, которые категорически значимы для развития отечественной инфраструктуры. Владеть ими, по мнению автора законопроекта, могут только российские компании с долей иностранного участия не более 20 процентов. Такое ограничение уже действует применительно к официально зарегистрированным СМИ.

Комментируя СМИ свой законопроект, Антон Горелкин уточнял, что ограничение направлено, прежде всего, на компании "Яндекс" и Mail.ru Group.