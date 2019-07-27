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Рубрика: Власть

Пушков дал оценку заявлению Трампа об отношениях с Россией

Текст: Александр Саможнев
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению президента Дональда Трампа о том, что США и Россия должны ладить. По словам российского представителя, американский лидер стоит особняком в своей администрации.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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"Эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую", - подчеркнул Пушков.

Ранее президент Трамп отметил, что нет причин, чтобы не ладить с Россией. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера плохо сказалось на отношениях с Москвой.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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