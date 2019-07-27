Пушков дал оценку заявлению Трампа об отношениях с Россией

Сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению президента Дональда Трампа о том, что США и Россия должны ладить. По словам российского представителя, американский лидер стоит особняком в своей администрации.
"Эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую", - подчеркнул Пушков.
Ранее президент Трамп отметил, что нет причин, чтобы не ладить с Россией. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера плохо сказалось на отношениях с Москвой.
Трамп признал: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его адм-ции: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей адм-ции.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2019 г.