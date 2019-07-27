"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин

"Нет это не дилерская инициатива, это ценник, установленный производителем, то есть нами", - заявил представитель компании.

"Сталкер" Апал-21541 уже появился в продаже. На сегодняшний день изготовлено семь образцов, один из которых уже реализован. Стоимость внедорожника составляет 1 200 000 рублей. На данный момент автомобиль можно заказать напрямую у производителя. Также у "Апала" имеется договоренность с тольяттинским дилером Lada. После запуска конвейерной сборки внедорожник должен появиться у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

Комплектация пока одна - в ней ABS, электростеклоподъемники, она без подушек безопасности и кондиционера, но с отопителем. Установка системы кондиционирования не предусмотрена из-за особенностей передней панели, но планы по ее внедрению рассматриваются.

Кроме того, уже разработана "прокачанная" комплектация "Сталкера" при сотрудничестве с тюнинг-ателье "F-дизайн". Установлены силовой бампер с интегрированной лебедкой, силовые пороги, багажник, решетка радиатора, защита двигателя, а также покрышки большого размера на литых дисках и светодиодная оптика. В таком исполнении внедорожник прибавил в цене около 200 000 рублей.

Всего запланировано к производству 150 автомобилей. Сборка "Сталкера" налажена на мощностях "ВИС-Авто", дочерней компании АвтоВАЗа, которая известна фургонами и пикапами на базе Lada Granta и Lada 4x4.

Кстати, "Сталкер" тоже построен на узлах и агрегатах Lada 4x4 и представляет собой оригинальный трехдверный кузов каркасно-панельной конструкции, несущая "клетка" которого сварена из стальных труб, а наружные панели выполнены из ударопрочного пластика. На краску внедорожника нанесено покрытие "Титан". Покрасить "Сталкер" могут в любой цвет, по желанию заказчика. К слову, у "Сталкер" имеется схожие черты с Suzuki Jimny и знаменитым "Геликом".

Под капотом автомобиля располагается всем известный "вазовский" 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с., агрегатируемый с 5-ступенчатой механической коробкой передач. У внедорожника оригинальный салон (в стиле старых Defender и G-Class) с некоторыми элементами от Lada 4х4. Применение полноприводной "нивской" трансмиссии обусловило аналогичные с этой моделью габариты. По сравнению с Lada 4х4 "Сталкер" чуть выше, слегка поуже и покороче. Длина, ширина, высота внедорожника составляют 3550, 1646 и 1751 мм соответственно. Снаряженная масса 1 170 кг, то есть "Сталкер" легче "Нивы" на 115 кг.

"Наша целевая аудитория - настоящие мужчины. Мы говорим о малой партии в 150 автомобилей. В такой комплектации и в таком виде автомобилей выйдет всего 150 штук, ограниченная партия. Если дальше развивать автомобиль, он будет уже другим, по новым требованиям, как было и в предыдущем этапе", - рассказал представитель "Апала".

Эта независимая тольяттинская компания (образованная в 1997 году и специализирующаяся на изготовлении пластмассовых изделий и композитных материалов) изначально занималась производством деталей тюнинга на автомобили, в основном на УАЗ. Предприятие развивалось, оснащалось новым оборудованием. На данный момент "Апал" является крупнейшим в России поставщиком комплектующих деталей из пластика. Предприятие поставляет детали, как экстерьера, так и интерьера на ряд заводов - АвтоВАЗ, УАЗ, "Лада Спорт", "Группа ГАЗ", КамАЗ, УралАЗ, автобусные заводы и многие другие.

Внедорожник "Апал" разработал еще в далеком 2002 году. В 2006-м на эту конструкцию получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), и было выпущено несколько экземпляров. "Сталкер" несколько раз пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за нехватки финансов проект заморозили. Время шло, сертификационные требования ужесточались, через несколько лет первый ОТТС прекратил свое действие.

Спустя годы, в 2016 году проект перезапустили, на "Сталкер" было оформлено очередное ОТТС, для чего пришлось изменять конструкцию под новые требования технического регламента и Таможенного союза. А летом 2018-го компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер".

Кстати, после преодоления рубежа в 150 проданных экземпляров "Апалу" придется получать новый сертификат и опять изменять конструкцию автомобиля. Одно из основных требований - в машине должна появится система "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кстати, разница курса валют и традиционный интерес к автомобилям такого формата стал причиной обращений на предприятие автодилеров с Ближнего Востока, Пакистана, Кувейта, Японии, Албании. Как заявляют в компании, обращения были, но о поставках говорить пока рано.

"Мы же не автопроизводители. Мы хотели показать, что из нашего пластика можно сделать автомобиль", - говорят в компании.

Стоит отметить, что цена на трехдверную Lada 4x4 стартует от 518 900 рублей, Lada 4x4 Urban - от 581 900 рублей, Lada 4x4 Bronto - от 722 900 рублей.