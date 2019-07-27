Мацуев даст концерты для помощи пострадавшим в Иркутской области

Открывая накануне фестиваль Crescendo в Сочи Денис Мацуев отметил, что трагедия в Иркутске, где пианист родился и вырос, стала для него личным горем. Провести благотворительные концерты он планировал уже к фестивалю в Сочи, но не успел с организацией. Поэтому они состоятся осенью в рамках его музыкального проекта "Звезды на Байкале".

- Я всегда говорю, что музыка лечит, но нужны еще и средства. Вот средства от продажи билетов на эти концерты мы пошлем точечно на помощь пострадавшим, - приводит слова Мацуева РИА Новости.

Сейчас известно, что помимо самого именитого пианиста в Иркутске выступит также российский национальный молодежный оркестр. Сам фестиваль "Звезды на Байкале" появился в 2004 году, за это время там выступили Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Традиционно программа, проходящего в сентябре музыкального марафона, составляет 12-15 концертов.