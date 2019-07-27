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27.07.2019 11:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербург готовится к грандиозному параду на День ВМФ

Текст: Ольга Штраус

В Санкт-Петербурге 28 июля пройдет парад, посвященный Дню Военно-морского флота. Впервые торжества состоятся на двух площадках: на Неве, в исторической части города и в акватории Финского залива у берегов Кронштадта.

Впервые в параде примут участие корабли военно-морских сил Китая и Индии. А всего будут задействованы более 80 кораблей и воздушных судов.

Фото: РИА Новости
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На Дворцовой площади пройдет большой концертный марафон с трансляцией парада. В городе установлено 16 сценических экранов, на которые будут транслироваться все эпизоды парада. Пройдет и видеотрансляция по телевидению в режиме реального времени.

Продолжит праздник праздничная программа на Дворцовой площади. Ведущим концертного марафона "Экипаж - одна семья" станет ди-джей и автор радиопрограмм Сергей Петрусев.

Откроется концерт выступлением петербургской группы Markscheider Kunst. В 14.00 петербуржцы и гости города увидят выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. А потом на сцену выйдет Александр Розенбаум с песнями, посвященными морю и Петербургу.

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