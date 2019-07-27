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Рубрика: В мире

Верховный суд США позволил Трампу построить стену на деньги Пентагона

Верховный суд США одобрил направление 2,5 миллиарда долларов из средств Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Данное решение американский лидер Дональд Трамп назвал в Twitter большой победой для безопасности на границе.

Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией

Ранее апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения барьера на границе с Мексикой. В инстанции отклонили просьбу администрации главы государства отменить постановление, блокирующее привлечение финансовых ресурсов.

Напомним, что противостояние между Дональдом Трампом и местными законодателями из-за отказа конгресса включить средства на строительство стены в законопроект "О государственных расходах" привело к рекордному по продолжительности перерыву в работе правительства. Шатдаун в США продлился 35 дней.

Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

В мире США Дональд Трамп
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